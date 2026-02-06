Лишили ее всего: что Баталова думает об освобождении Цивина и Бублии по УДО

Мария Баталова против выхода Цивина и Бублии по УДО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дочь советского актера так и не получила деньги после выигрыша в суде.

Наследница народного артиста СССР Алексея Баталова, Мария Баталова, против того, чтобы фигурантов дела о мошенничестве с имуществом семьи освободили досрочно из тюрьмы. Об этом заявила ее адвокат Татьяна Кириенко в беседе с 5-tv.ru.

Речь идет о юристе Михаиле Цивине и нотариусе Дмитрии Бублии, которые вместе с актрисой Натальей Дрожжиной причастны к утрате значительной части наследства артиста.

По словам Кириенко, на данный момент все судебные процессы завершены, но Цивин недавно подал иск в Верховный суд об условно-досрочном освобождении (УДО). Бублий также изъявляет желание выйти на свободу раньше срока — заседание по этому делу состоится 17 февраля.

«Мария Баталова и Леонтенко Гитана Аркадьевна возражали против условно-досрочного. Цивину уже отказали», — сказала адвокат.

Юрист отметила, что, несмотря на выигрыш в суде, деньги семье еще никто не вернул. Речь идет о 20 миллионах рублей ущерба.

«Маша Баталова подавала иск о признании совместно нажитым, совместным имущества Цивина и Дрожжиной», — сказала она.

Баталова пошла на такой шаг из-за того, что фигуранты дела добровольно не хотят возвращать деньги. Наследница артиста намерена вернуть деньги за счет продажи квартиры на Кутузовском проспекте, которая при жизни принадлежала Алексею Баталову.

Советский актер Алексей Баталов умер в 2017 году, после чего разразился скандал из-за его имущества. Известно, что актриса Наталья Дрожжина вместе с мужем, юристом Михаилом Цивиным, вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова, Гитане Леонтенко, а также его дочери Марии, сняв почти все их сбережения — больше 20 миллионов рублей.

Нотариус Дмитрий Бублий, знакомый пары, составил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых недвижимость артиста перешла к Дрожжиной и Цивину. После этого Бублий с нарушением нотариальных процедур удостоверил подписи потерпевших.

В мае 2023 года суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно. Цивин и Бублий получили по пять лет колонии за мошенничество. Также с них взыскали по 600 тысяч рублей в качестве морального ущерба. После апелляции Мосгорсуд смягчил наказание Бублию до четырех с половиной лет колонии.

Мама Марии, Гитана Леонтенко, умерла в Москве 23 января в возрасте 90 лет. О ее смерти стало известно лишь 5 февраля. Отпевание и похороны состоялись 6 февраля на Преображенском кладбище столицы — в семейной могиле рядом с Алексеем Баталовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что унаследует Мария Баталова после смерти матери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.