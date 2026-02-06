«Сажали помидоры»: в Петергофе накрыли подпольную плантацию конопли

Двух мужчин из Петергофа могут отправить за решетку за выращивание конопли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Мужчины наладили выращивание запрещенных растений, однако при задержании заявили, что не имеют к этому отношения.

За решетку на несколько лет могут отправиться двое жителей Петергофа. Они решили наладить бизнес на выращивании конопли. Сделали парники, закупили оборудование. Когда же на плантацию нагрянули силовики, агрономы сделали вид, что не при чем.

«Сажали помидоры, оказались не они», — сказал один из задержанных.

«Что-то запрещенное в вашем доме есть?» — уточнил сотрудник правоохранительных органов.

«Нет, если не считать пяти кустов», — ответил второй задержанный.

Весь урожай таких «томатов», а это 21 куст конопли и почти семь килограммов готового сырья, изъяли и отправили на экспертизу. Самих задержанных уже заключили под стражу.

