Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ведомство также направило запрос в Ассоциацию туроператоров России.

Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с гибелью россиянки после ужина в отеле Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в канале в мессенджере MAX.

Ранее в сети появилась информация, что российская туристка поужинала в ресторане одного из отелей Шарм-эш-Шейха. На следующее утро у нее появились симптомы отравления, в связи с чем ее госпитализировали. Спустя 12 дней нахождения в медицинском учреждении Египта россиянка скончалась.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения и народонаселения Египта официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре призвали туристов тщательно мыть руки перед едой, пить только бутилированную или кипяченую воду, а также избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки кишечной инфекции. Если же вы уже почувствовали ухудшение самочувствия, то следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Египте просят 13 миллионов рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому. 51-летняя учительница из Татарстана Ольга Гардиханова почувствовала себя плохо сразу по прилете в Шарм-эль-Шейх вечером 4 января. В аэропорту у нее сильно заболела голова, началась одышка, спустя время остановилось сердце. Врачи диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.