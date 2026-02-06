Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com/Kalizhan Ospanov

Двое учеников получили легкие ранения.

Школьник напал с топором на одноклассников в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

Десятиклассник поссорился со сверстниками и напал на них с рубящим инструментом, а после убежал с территории школы. Ребята отделались легкими ранениями.

В образовательное учреждение вызвали полицию, оперативники нашли 15-летнего подозреваемого и отправили в изолятор временного содержания. Также нападавшего поставили на учет и передали материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних.

На родителей юного агрессора возбудили административное производство, им вменяют в вину ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

Это уже не первое нападение в школе за последние несколько дней — в России похожие инциденты произошли в Башкирии и Красноярском крае. Ученики и ученицы атаковали учреждения с ножами, молотками, горючими веществами и пневматическим оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочку, напавшую на детей в школе Красноярска, отправили под арест на два месяца.

