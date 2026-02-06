Зумеры оказались глупее родителей: ученые зафиксировали первый спад IQ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Средние показатели интеллекта у молодого поколения начали снижаться — это беспрецедентная динамика.

Впервые за все время, пока ведутся измерения интеллекта, молодое поколение показало результаты ниже, чем их родители. Ученые фиксируют устойчивое снижение когнитивных способностей у поколения Z — людей, родившихся с конца 1990-х и в начале 2010-х годов. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет не об отдельных навыках, а о системном падении: хуже становятся память, концентрация, чтение, математические способности, умение решать задачи и так называемая «гибкость мышления». В ряде стран падает и средний показатель IQ.

Первый разворот за 150 лет

Нейроученый Джаред Куни Хорват, бывший школьный учитель, а ныне исследователь работы мозга, заявил, что поколение Z стало первым за всю историю наблюдений, чьи когнитивные показатели оказались ниже, чем у предыдущего поколения.

С конца XIX века данные стабильно показывали рост интеллекта от поколения к поколению. Этот эффект даже получил название — «эффект Флинна». Но примерно с 2010 года тренд развернулся.

Хорват сообщил Комитету Сената США по торговле, науке и транспорту, что спад начался несмотря на то, что современные подростки проводят в школе больше лет, чем их родители и тем более поколения XX века.

Причина не в школе — а в экранах

По словам ученого, ключевая причина — массовое внедрение цифровых технологий в обучение. Компьютеры, планшеты и образовательные приложения должны были улучшить образование, но эффект оказался обратным.

Хорват подчеркивает: человеческий мозг не эволюционировал для усвоения информации через короткие фрагменты, клипы и сводки вместо глубокого чтения и живого объяснения.

«Больше половины времени, когда подросток бодрствует, половину времени он проводит, глядя в экран», — рассказал Хорват.

Технологии ломают естественные механизмы обучения

Выступая перед законодателями, Хорват и другие эксперты объяснили: обучение через экраны нарушает биологические процессы, отвечающие за формирование памяти, концентрации и понимания.

Проблема, по их словам, не в плохих приложениях и не в ошибках учителей. Сама форма цифрового обучения плохо совместима с тем, как мозг человека усваивает знания.

«Ответ, по-видимому, заключается в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения», — сказал Хорват законодателям 15 января.

Падение фиксируют по всему миру

Исследования Хорвата охватывают данные из 80 стран. Картина везде схожая: чем активнее школы переходят на цифровые форматы, тем быстрее ухудшаются результаты.

Даже умеренное использование техники дает эффект. Дети, которые проводят за компьютером около пяти часов в день именно для учебы, показывают более низкие результаты, чем те, кто почти не использует устройства в классе.

В США это подтверждают данные Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP): в штатах, где каждому ученику выдали персональное устройство, академические показатели часто начинают снижаться почти сразу.

Опасная уверенность в собственной «умности»

При этом, по словам Хорвата, многие зумеры не осознают своих когнитивных трудностей. Более того — часто они уверены в обратном.

«Большинство этих молодых людей слишком уверены в своих умах. Чем умнее люди считают себя такими, тем глупее они на самом деле», — сказал он.

Эксперт отмечает, что привычка получать информацию из коротких видео и упрощенных текстов формирует иллюзию знания, но не реальное понимание.

«Это не прогресс, это капитуляция»

Хорват считает, что школы пошли по пути наименьшего сопротивления, подстраиваясь под клиповое мышление, вместо того чтобы ему противостоять.

«Что дети делают на компьютерах? Они скользят. Поэтому вместо того, чтобы определять, чего мы хотим от наших детей, и направлять образование на это, мы переосмысливаем образование, чтобы оно лучше подходило к этому инструменту. Это не прогресс, это капитуляция», — предупредил он.

Что предлагают эксперты

Участники слушаний назвали происходящее общественной чрезвычайной ситуацией. Среди предложений — отложить покупку смартфонов для детей, ограничить использование экранов в школах и рассмотреть опыт стран Скандинавии, где цифровые технологии в образовании начали сознательно сокращать.

Ученые подчеркивают: человеческая биология не менялась сотни лет. Изменились только инструменты — и именно они, по мнению исследователей, впервые в истории сделали новое поколение менее способным к мышлению, чем предыдущее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.