Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева

Пресс-секретарь российского президента пожелал пострадавшему сотруднику Минобороны скорейшего выздоровления.

Президента РФ Владимира Путина информируют о ходе расследования по делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сейчас специальные службы делают свое дело. Разумеется, докладывается главе государства», — уточнил официальный представитель Кремля.

Он также выразил надежду на то, что генерал-майор выживет и выздоровеет.

Нападение произошло в Москве 6 февраля около жилого дома на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева, после чего скрылся с места преступления.

Военнослужащий был доставлен в одну из городских больниц столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который собирался убить российского военнослужащего. Он готовил преступление по заданию спецслужб Украины. С ними он связывался через мессенджер. При задержании у мужчины изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем, который он получил от сторонников киевского режима.

