Не одна: адвокат Кириенко поддержала Марию Баталову на прощании с матерью

На прощании с матерью — цирковой артисткой Гитаны Леонтенко — Мария Баталова не осталась без поддержки. Даже спустя годы после громкого разбирательства вокруг наследства ее отца адвокат Татьяна Кириенко по-прежнему сопровождает ее. Кадры с отпевания вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова попали в распоряжение 5-tv.ru.

Ранее правозащитница представляла интересы жены и дочери актера в споре о наследстве. Баталов умер в 2017 году. После чего ситуация с имуществом артиста обострилась.

Речь идет о конфликте с Наталей Дрожжиной и Юрием Цивиным, которые входили в близкий круг семьи Баталовых. Следствие считает, что именно они причастны к утрате значительной части наследства артиста.

В перечне спорного имущества были четырехкомнатная квартира, мастерская актера, еще два жилых помещения, а также крупные суммы денежных средств на банковских счетах. Общий ущерб, по версии правоохранительных органов, превышает 36 миллионов рублей.

Гитана Леонтенко умерла 4 февраля. Оставив дочь Марию Баталову, которая страдает от ДЦП. Артистка была единственным опекуном наследницы. Сейчас Мария проживает у свободной сестры Надежды, в которой находится в хороших отношениях.

