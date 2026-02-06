Фото: Александр Река/ТАСС

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерство обороны РФ.

Ранее о переходе села под контроль российских войск сообщал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север». По его данным, Поповка в Краснопольском районе была занята в результате решительных наступательных действий.

В публикации уточнялось, что штурмовые подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады сломили сопротивление подразделений территориальной обороны ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

