Золотой хруст: любовь к кренделькам принесла мужчине целое состояние

Счастливчик живет с девизом: дело было вечером, делать было нечего.

Житель американского штата Южная Каролина выиграл в лотерею 200 тысяч долларов после того, как зашел в магазин за пачкой кренделей. Об этом сообщает издание UPI.

Мужчина признался представителям лотереи, что острое желание перекусить чем-то соленым заставило его совершить незапланированную остановку.

Он припарковался у продуктового маркета. Купив крендели, американец решил дополнить покупку парой лотерейных билетов мгновенного розыгрыша стоимостью по пять долларов каждый (по 382 рубля). Один из этих билетов принес ему главный приз, полностью изменив планы на вечер.

Счастливчик поделился своими эмоциями. Он отметил, что изначально планировал подождать до следующего утра, чтобы обналичить выигрышный купон. Однако осознание масштаба удачи не позволило ему усидеть на месте.

«Я собирался подождать до завтра, но просто не смог. Я сразу отправился в Колумбию», — рассказал победитель сотрудникам лотерейной компании.

По словам мужчины, этот день стал для него по-настоящему чудесным. Обладатель неожиданного богатства уже придумал, как распорядиться средствами. Первым делом он планирует потратить часть денег на полное погашение кредита за свой автомобиль, чтобы избавиться от долговых обязательств.

