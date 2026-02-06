«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой

Бледанс: Ольга Бузова еще может проявить себя, как драматическая персона

Фото, видео: Антонова Арина/ТАСС; 5-tv.ru

Актерская среда непростая, и чтобы заявить о себе, нужна прорывная энергетика.

Певица Ольга Бузова, возможно, еще проявит себя, как драматическая персона. Об этом 5-tv.ru заявила актриса Эвелина Бледанс на премьере романтической комедии «Равиоли Оли».

«Актерская среда непроста, и звезде шоу-бизнеса сложно заявить о себе и убедить именитых режиссеров в том, что эта звезда – еще и хорошая артистка», - подчеркнула Бледанс.

Однако Бузова по мнению актрисы обладает настолько мощной энергией, что сможет убедить мир в своей способности не только петь, танцевать и вести телепередачи, но и быть отличной драматической артисткой. Бледанс напомнила, что, когда выпускникам актерских отделений выдавали дипломы, их не делили на комедийных и драматических – нужно было готовиться играть «все подряд».

«Не будем Олю записывать в комедийные, может, она еще и драму выдаст», - резюмировала Бледанс.

Ранее Ольга Бузова рассказала, чего ждать от комедии «Равиоли Оли».

