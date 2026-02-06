Суд арестовал девочку, напавшую с ножом на одноклассниц в Красноярском крае

Фото: Николай Бурматов/ТАСС

Школьницу, напавшую на детей в школе Красноярска, отправили под арест на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Девочка пробудет под стражей до 4 апреля.

Нападение в школе Кодинска Красноярского края произошло 3 февраля — семиклассница попыталась ранить учителя ножом, сверстники ей помешали. Тогда 14-летняя подросток напала на одну из одноклассниц.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили о возбуждении двух уголовных дел.

Позже, 4 февраля, в школе Красноярска также произошло нападение и поджог — восьмиклассница облила одноклассника бензином и подпалила его. У подростка диагностировали ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени, его одежда полностью сгорела. Девочка также ударила нескольких учеников молотком.

По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова после инцидента во всех школах региона проведут проверки.

