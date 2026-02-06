Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Ограничение ввели в конце января.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, соответствующее решение было принято 30 января и связано с вопросами национальной безопасности. Комик не сможет посетить территорию России в течении 50 лет.

«Тридцатого января гражданину Казахстана Нурлану Сабурову на территории РФ был введен запрет на въезд», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, мера носит превентивный характер и обусловлена необходимостью соблюдения российского законодательства, а также защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересов государства. Дополнительные детали и сроки действия запрета не уточняются.

Нурлан Алибекович Сабуров — комик и актер родом из Казахстана, ранее работающий также в России. Широкую популярность он приобрел благодаря выступлениям в жанре стендап.

Ранее сообщалось о задержании комика Нурлан Сабуров в столичном аэропорту Шереметьево. Источник 5-tv.ru уточнял, что причиной стали нарушения миграционных требований, действующих на территории России.

По данным собеседника, артисту назначили административный штраф в размере пяти тысяч рублей. При этом ему все же предстоит покинуть страну и затем оформить повторный въезд уже с соблюдением всех установленных правил. Рассматривался и более жесткий вариант — запрет на въезд в РФ сроком от трех до пяти лет, однако до этого тогда не дошло.

