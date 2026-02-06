Истошные вопли: мужчину признали мертвым, но он очнулся в морге

Фото: 5-tv.ru

Врачи констатировали смерть после серьезного ДТП — и оказались неправы.

В 1993 году в Южной Африке произошла история, больше похожая на сценарий фильма ужасов, чем на реальность. Молодой мужчина оказался между жизнью и смертью — и официально проиграл эту битву. Его тело отправили в морг. Но через двое суток выяснилось: он все это время был жив, пишет Mirror.

Сипхо Уильяму Мдлетше не было и 20, когда он попал в тяжелую автокатастрофу вместе со своей невестой. После аварии он потерял сознание, а медики, осмотрев его, констатировали смерть.

Пока его партнерша приходила в себя с травмами, Мдлетше доставили в морг и поместили в металлический холодильный отсек — как человека, которого уже не спасти.

Крики из металлического ящика

Спустя 48 часов в морге произошло нечто, что шокировало персонал. Сотрудники услышали странные звуки, доносившиеся из одного из ящиков. Сначала они решили, что это неисправность оборудования — но звуки не прекращались.

Когда работники открыли отсек, их охватил ужас: внутри находился живой человек. Мдлетше пришел в сознание, понял, где находится, и начал кричать, умоляя о помощи. Именно эти крики и спасли ему жизнь.

По сообщениям, он медленно приходил в себя после аварии, а затем осознал, что заперт в ледяном помещении, где обычно хранят тела умерших. Если бы он не начал кричать — исход мог быть фатальным.

«Ты не можешь быть живым»

Однако на этом кошмар не закончился. Когда Мдлетше попытался связаться со своей невестой после спасения, он столкнулся с новой травмой. Женщина, которой сообщили о его гибели, отказалась поверить собственным глазам.

По данным Unilad, она была уверена, что перед ней не живой человек, а нечто сверхъестественное. Услышав, что он официально признан мертвым, она решила, что он «вернулся с того света», и в страхе оттолкнула его. Некоторые источники утверждают, что она даже называла его зомби.

Это случается не в первый раз

История Мдлетше — не единственный подобный случай. В начале XX века в США произошел еще более пугающий эпизод. В 1915 году 30-летняя Эсси Данбар из Южной Каролины была объявлена мертвой после эпилептического приступа. Похороны организовали быстро, и женщину похоронили на глубине шести футов.

Но ее сестра опоздала на церемонию и настояла, чтобы гроб вскрыли. Когда крышку подняли, Эсси оказалась живой и… улыбалась. По свидетельствам, священники в панике попадали в могилу, а родственники разбежались, решив, что стали свидетелями чего-то нечеловеческого. Несмотря на пережитое, Эсси прожила долгую жизнь, работала в поле и самостоятельно себя обеспечивала.

«Воскрешения» происходят и сегодня

Подобные истории не остались в прошлом. В прошлом году в Испании пожилая женщина была признана мертвой в больнице и перевезена в похоронное бюро для подготовки к похоронам.

Однако сотрудники с ужасом обнаружили, что у нее есть пульс. Более того, женщина шевелила пальцами. Парамедики подтвердили, что она жива, и срочно доставили ее обратно в больницу Хуана Марча де Буньолы на Майорке.

