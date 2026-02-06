Небесный «треугольник гибели»: зона, где спутники выходят из строя

Фото: 5-tv.ru

Над Землей растет опасный разрыв в магнитной защите планеты — и он уже уничтожает технику стоимостью в сотни миллионов долларов.

Бермудский треугольник десятилетиями будоражил воображение историями о пропавших кораблях и самолетах. Но сегодня ученые все чаще говорят о другом, куда более реальном «треугольнике» — не в океане, а в небе. Это область над Южной Атлантикой, где спутники регулярно сталкиваются с необъяснимыми сбоями и катастрофами, пишет Mirror.

Речь идет о так называемой Южноатлантической аномалии — участке, где магнитное поле Земли заметно слабее обычного. Именно здесь космические аппараты становятся особенно уязвимыми перед радиацией и потоками заряженных частиц, и именно здесь происходят одни из самых загадочных отказов техники на орбите.

Одним из самых громких инцидентов стала потеря японской рентгеновской обсерватории Hitomi в 2016 году. Спутник стоимостью около 273 миллионов долларов вышел из-под контроля, начал хаотично вращаться и был полностью утрачен после пролета через эту зону.

Слабое место в защите планеты

Южноатлантическая аномалия была впервые замечена еще в конце XIX века, но в последние годы она начала вести себя особенно тревожно. Магнитное поле Земли — это щит, который защищает все живое от солнечного и космического излучения. Когда этот щит истончается, первыми под удар попадают спутники.

Данные, собранные за более чем десять лет спутниковой миссией Swarm Европейского космического агентства, показали, что аномалия не только сохраняется, но и стремительно растет. С 2014 года ее площадь увеличилась почти на половину территории континентальной Европы.

Что происходит под поверхностью Земли

Магнитное поле формируется глубоко внутри планеты — за счет движения расплавленного железа во внешнем ядре на глубине около 3000 километров. Эти потоки создают электрические токи, которые и поддерживают защитное поле Земли.

Однако наблюдения Swarm показали, что в районе Южной Атлантики происходят странные процессы. Особенно быстрое ослабление фиксируется к юго-западу от Африки, и с 2020 года ситуация там ухудшается быстрее, чем ожидали ученые.

«Южноатлантическая аномалия — это не просто один блок. В сторону Африки он меняется иначе, чем ближе к Южной Америке. В этом регионе происходит что-то особенное, из-за чего поле ослабевает все сильнее», — объясняет ведущий автор исследования Крис Финлей.

Магнитные линии ведут себя «неправильно»

По словам Финлея, данные спутников показали аномалии в самом поведении магнитных линий.

«Обычно мы ожидали бы видеть линии магнитного поля, выходящие из ядра в южном полушарии. Но под Южноатлантической аномалией мы видим неожиданные области, где магнитное поле, вместо выхода из ядра, возвращается обратно в ядро», — сказал он.

Хотя для людей на поверхности Земли Южноатлантическая аномалия пока не представляет прямой угрозы, для спутников и космических миссий она уже стала серьезной проблемой. Аппараты в этой зоне чаще получают сбои, временно отключаются или навсегда выходят из строя.

И самое тревожное — процесс продолжается. Аномалия расширяется, а значит, «небесный треугольник гибели» с каждым годом охватывает все большую часть орбитального пространства.

