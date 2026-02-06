Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Артур Арутюнян

Фото: Кадр из х/ф «БРАТ», реж.: Алексей Балабанов, 1997г.

На 69-м году жизни в Москве 5 февраля скончался актер Артур Арутюнян, снимавшийся в фильмах «Брат» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова.

Артист не дожил до своего очередного дня рождения всего одну неделю. Причины смерти и информация о месте проведения похоронной церемонии на данный момент остаются нераскрытыми.

Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года и за свою многолетнюю карьеру успел стать важной частью отечественного кинематографа, особенно его «петербургского» периода. После завершения обучения в Ереванском театральном институте в начале 1980-х годов, он переехал в Северную столицу, где прошла большая часть его творческого пути.

Кинодебют актера состоялся в непростые для страны 1990-е годы. Одной из первых значимых работ стала роль персонажа по кличке Валет в криминальной драме «Гений», где его партнерами по съемочной площадке были легендарные Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Однако настоящую народную узнаваемость ему принесло участие в проекте Алексея Балабанова «Брат». В этой картине Арутюнян предстал в образе безбилетного пассажира трамвая, чей конфликт с главным героем Данилой Багровым стал одной из самых цитируемых сцен фильма. Также в его послужном списке значатся популярные сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и киноленты «Жертва для императора» и «Улыбка».

