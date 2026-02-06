Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Димы

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик родился с аномалией черепа.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции "День добрых дел"! Накануне мы рассказали историю двухлетнего Димы из Вологды.

Он родился с аномалией черепа, а в полтора года оказался в приемной семье. Его новые родители делают все для нормального развития ребенка. Однако из-за сложного диагноза мозг Димы не может расти. Сейчас мальчику нужна дорогостоящая операция, которая подарит ему шанс на здоровую жизнь.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.