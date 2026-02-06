От соцсетей к спицам: зумеры массово осваивают хобби прошлого века

Фото, видео: 5-tv.ru

В массе своей мода на возвращение к корням — бабушкиному вязанию или дедушкиным букетикам — яркий и нежный метод самозащиты.

Зумеры продвигают тренд на старомодные хобби. Представители нового поколения начали массово вязать, выращивать цветы и ходить на рыбалку. За советами обращаются к бабушкам, а рассказывают о своих увлечениях — подписчикам в соцсетях. Почему занятия из прошлого века стали интереснее гаджетов, выяснял корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Хорошо, когда ты пенсионер и у тебя есть возможность вышивать крестиком или заниматься, скажем, скандинавской ходьбой и, главное, общаться с такими же, как ты, «девчонками».

«Зимой мы вязали головные уборы и шарфики. И все это, конечно же, передавали в различные места, и в подарки, и для своих внуков они вязали, и нам тоже», — рассказал руководитель Центра московского долголетия «Пресненский» Руслан Заугольников.

А вот если ты не пенсионер? А если ты из поколения зумеров? Молодой, здоровый и сильно занятый. Но все равно хочешь вышить какого-нибудь снегиря или связать свитер? Думаете, таких нет? Да их столько, что никаких снегирей не хватит.

«Я считаю, что вязание — это, в первую очередь, способ самовыражения для меня. Мои мысли часто остаются неуслышанными, и я вывожу их на свое творчество», — рассказал Матвей Стрельников.

К вязанию Матвея приобщила учительница труда. Потом на сцену вышла бабушка — с еще более предметными советами. А чего бы телефоне не покопаться, Матвей, не поиграть там?

«Игры отвлекают нас от реальности, давая свои указания, которые говорят, сделай то, сделай то-то. Творческой личности это не подходит. Моя сфера — это когда я сам выбираю, что мне делать, когда у меня свобода, свобода творчества, свобода личности», — заявил Матвей.

Ладно, идем дальше. Рыбачка Лера, звезда соцсетей.

«Хочется человеческого, простого. Взять палатку, уехать далеко-далеко на природу, где не ловит связь, а из шума там только пение птиц. Наловить карасямбриков или сазанников, неважно кого, главное, чтобы сварить уху. Природа очень успокаивает. Да и что значат все наши надуманные волнения по сравнению с вечностью бегущей реки?» — рассказала Валерия Фомина.

Ничего себе философия. И нам что-то про зумеров говорят, что они какие-то не такие, что кроме гаджетов ничего не надо? А они «и вышивать умеют, и на машинке могут». Вот Артемий штаны себе купил.

«Мне они очень сильно понравились, я поэтому стал их обшивать. Каждая дырка, что-нибудь еще, протертости, это все я зашивал. Шлевка начала протираться, я ее тоже обшил», — рассказал Артемий Фролов.

А Василиса слова знает красивые, как цветы.

«В основном я сейчас выращиваю орхидеи и фаленопсисы. Например, это фаленопсис Филадельфия, это фаленопсис Каюани. Также я выращиваю и другие растения, например, денежное дерево. Выращиваю рассаду для своего кота», — рассказала Василиса Румянова.

Все эти ребята — настоящие инфлюенсеры. Нам бы, взрослым, посмотреть на них да задуматься.

«А почему бы, допустим, мне не стать флористом? Вы много видели мужчин-флористов? Мне почему-то кажется, что не очень. С первого раза у меня, пожалуй, даже это развернуть не получится — но это ж только начало», — порассуждал корреспондент.

«Чаще всего таким образом зумеры снимают с себя тревогу. Потому что в этот момент, когда я делаю что-то монотонно, спокойно, к сожалению или к счастью, тревога уменьшается — и тем самым ребенку становится поспокойнее», — рассказала психолог Дарья Дугенцова.

Мир стал столь стремителен, что красть у него время для души, похоже, жизненно необходимо. И молодежь это, кажется, понимает не хуже, чем бабушки со спицами и скандинавскими палками.