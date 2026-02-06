«Резко выехали и отработали»: ВС РФ расширили буферную зону в Харьковской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Боевой расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожает украинскую артиллерию.

В зоне спецоперации наши военные усиливают давление на врага в Харьковской области, откуда ВСУ регулярно обстреливают Белгород. Уничтожать боевиков помогают расчеты «Торнадо-С», которые достают до любых тылов. РСЗО накрывает огромные площади, буквально сжигая западную технику и целые укрепрайоны. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел боевую работу.

Кадры работы наших бойцов на Харьковском направлении. Расчет РСЗО «Торнадо-С» выставился на огневой позиции и бьет по целям, переданным от нашей разведки.

«На этом направлении бойцы выполняют задачу по расширению так называемой зоны безопасности, а также вступают в контрбатарейную борьбу, когда враг пытается обстреливать мирных жителей», — рассказал корреспондент.

Так было и после недавнего удара по Белгороду. Разведка БПЛА обнаружила на стартовой позиции американскую систему HIMARS. Здесь, конечно, сыграло роль все: слаженность расчета и техническое преимущество нашей машины.

«На нашем данном комплексе большая разновидность снарядов, время развертывания свертывания, отработка ракетного удара значительно меньше, чем у расчета РСЗО HIMARS», — рассказал командир батареи с позывным «Москва».

Результатом удара по технике ВСУ с нами делятся те самые бойцы отдельной реактивной артиллерийской бригады группировки «Север».

«Цель пришла максимально неожиданно, и мы резко выехали и отработали. Благодаря нашим БПЛА засекаем цель, сопровождаем, как только техника приезжает на позицию, мы ее поражаем сразу. Или машина замешкалась на позиции, что-то пошло не так, так же можем на позиции их поразить», — рассказал заместитель начальника расчета боевой машины «Торнадо-С» с позывным «Спартак».

Этот расчет можно назвать настоящими охотниками за РСЗО украинских боевиков. Давно сбились, сколько единиц техники ВСУ уничтожили. На кадрах объективного контроля один из их результатов не спутаешь — очень мощно детонирует боекомплект HIMARS.

Под прицелом «Торнадо-С» — вражеская техника, командные пункты и переправы, которые парализуют логистику врага и расчищают путь для наших бойцов в буферной зоне.

«Зону безопасности создают пешие, пехота, танки, артиллерия, которая ствольная, я имею ввиду. Вот она прям расширяет, а мы ей помогаем продвигаться. А для того, чтобы ей продвинуться, нужно уничтожить живую силу, пункты управления, чтобы обезглавить противника, чтобы не было управления, чтобы паника была и меньше возможности у них было противостоять нашим силам, которые на земле работают», — рассказал начальник расчета боевой машины «Торнадо-С» с позывным «Гора».

Так и работает этот расчет, который после передышки отправиться на очередную боевую охоту. Каждый день, особенно вечером, разведка подготавливает новые цели.