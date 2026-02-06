Проверка в метро: можно ли отказаться показывать телефон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Досмотр проводится правоохранителями в рамках мер по обеспечению транспортной безопасности.

Сотрудники метро вправе отказать пассажиру в проходе на станцию, если тот не согласился показать мобильный телефон при досмотре. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, досмотр проводится в рамках мер по обеспечению транспортной безопасности и может осуществляться как сотрудниками службы безопасности метрополитена, так и полицией. При этом гражданин имеет право не включать телефон, однако такое решение может повлечь отказ в допуске к поездке.

«Досмотр имеют право осуществлять сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция в рамках обеспечения транспортной безопасности. При этом нужно иметь в виду, что гражданин имеет право отказаться включать телефон, но в этом случае метрополитен вправе не допустить его к поездке», — отметил он.

Юрист уточнил, что действующие правила, утвержденные приказом Минтранса, позволяют сотрудникам службы безопасности попросить пассажира включить устройство, чтобы убедиться, что предмет действительно является телефоном. При этом разблокировать экран или демонстрировать содержимое гаджета не требуется.

«Это делается для исключения возможности использования корпуса гаджета для провоза взрывчатых веществ», — пояснил он.

Хаминский подчеркнул, что проверка личных данных на телефоне — переписок, фотографий, приложений — возможна только при добровольном согласии владельца либо на основании судебного решения.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили агентству, что новые правила досмотра мобильных устройств, введенные приказом от 4 февраля 2025 года, применяются дополнительно к уже действующим мерам безопасности. В частности, все пассажиры по-прежнему проходят контроль через рамки металлодетекторов.

