Укус в море: россиянка умерла после встречи с неизвестным существом в Таиланде

В Таиланде умерла россиянка после встречи с неизвестным существом

Фото: www.globallookpress.com/Sun Weitong

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сначала женщина почувствовала лишь легкое недомогание.

В Таиланде скончалась туристка из России, которую во время купания в море укусило неизвестное животное. О трагедии сообщает ИА Регнум. Женщину экстренно доставили в госпиталь на Пхукете, где она пережила клиническую смерть. Более недели врачи пытались спасти пациентку, однако лечение не дало результата.

Погибшей оказалась 37-летняя жительница Москвы Ирина (имя изменено). В конце декабря она прилетела на Пхукет на новогодние каникулы. В России Ирина много лет работала в международной компании, занимающейся производством чая и кофе.

Женщина отдыхала на одном из пляжей острова и купалась в море. В какой-то момент она почувствовала укус. Уже на берегу Ирина рассказала подругам, что в воде ее кто-то ужалил, однако серьезного значения этому не придала и продолжила отдых.

Примерно через полтора часа состояние туристки резко ухудшилось. На пляж вызвали скорую помощь, которая доставила москвичку в местный госпиталь. Несмотря на усилия врачей, самочувствие Ирины продолжало ухудшаться. В ночь после госпитализации у нее произошла клиническая смерть.

«Примерно полтора часа спустя Ирине стало плохо. Девушке вызвали скорую помощь, которая доставила москвичку в местный госпиталь. Врачи занимались ее здоровьем, но состояние ухудшалось. Ночью у Ирины случилась клиническая смерть», — сообщили российские волонтеры, знакомые с ситуацией.

Медикам удалось реанимировать женщину, однако спустя некоторое время ее состояние снова стало критическим. Врачи боролись за жизнь россиянки более недели, но четырнадцатого января она умерла в больнице.

По словам волонтеров, тайские врачи поставили диагноз, который в быту называют «сухим» утоплением.

«После госпитализации тайские врачи диагностировали Ирине так называемое „сухое“ утопление, от этого ее и лечили», — рассказали волонтеры.

«Сухое» утопление не является официальным медицинским термином. Так описывают одну из форм дыхательной недостаточности, при которой вода не попадает в легкие, но из-за рефлекторного спазма голосовых связок перекрывается доступ воздуха. В результате человек погибает от механической асфиксии. Такое состояние может возникнуть при сильном угнетении центральной нервной системы, в том числе на фоне тяжелой интоксикации — например, после укуса ядовитого животного.

Какое именно существо укусило россиянку, до сих пор неизвестно. Брат погибшей Константин сообщил ИА Регнум, что тело Ирины уже доставили на родину.

«Тело Ирины транспортировали на родину, в Россию. Недавно состоялись похороны», — рассказал ИА Регнум брат погибшей москвички.

Родственники и близкие тяжело переживают случившееся и просят представителей СМИ не беспокоить семью в период траура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.