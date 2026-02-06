«Не было разговоров о смертельной болезни»: коллеги о последних днях Чиповской

В последние дни Ольги Чиповской ничего не предвещало беды

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Актриса продолжала выходить на сцену и появляться на мероприятиях.

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская, мать актрисы Анны Чиповской, скончалась в среду, 4 февраля. Об обстоятельствах ее смерти сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, в труппе которого Чиповская служила 45 лет. Он отметил, что Ольга Евгеньевна умерла дома.

Несмотря на возраст, артистка вела активную жизнь до последних дней. За месяц до смерти она продолжала выходить на сцену, участвовала в спектаклях и появлялась на театральных мероприятиях.

Народный артист России Евгений Князев, партнер Чиповской по сцене, рассказал, что актриса не скрывала отдельных проблем со здоровьем, однако речи о тяжелом заболевании никогда не шло.

«Ольга неважно себя чувствовала давно. Ноги болели, возраст… Но не было никогда разговоров о смертельной болезни», — сказал он.

Чиповская регулярно бывала в родном театре. В середине декабря она посетила церемонию вручения премии «Звезда Театрала-2025», где выглядела бодрой и охотно позировала фотографам. Также актриса принимала участие в предновогодних спектаклях.

Один из знакомых Ольги Евгеньевны, Илья, поделился воспоминаниями о ее последнем выходе на сцену в беседе с aif.ru.

«Я не могу сказать точно, были ли у нее к тому времени проблемы со здоровьем, но внешне ничего не выдавало каких-то признаков. Ее выход в первом и во втором действиях спектакля был ярким и эмоциональным. Играла блистательно, ровная спина, огромный поток эмоций в зрительный зал, стопроцентная отдача», — рассказал он.

После смерти Чиповской актриса Марина Есипенко призналась, что именно Ольга Евгеньевна сыграла важную роль в ее личной жизни. По словам Есипенко, благодаря подруге она в свое время познакомилась с творчеством барда Олега Митяева, что впоследствии привело к их браку.

