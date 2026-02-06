Кто главный в семье? Российские мужчины неожиданно выбрали не супругу

Фото: 5-tv.ru

Более чем за 20 лет система личных привязанностей претерпела трансформацию.

Российские мужчины считают авторитетом чаще маму, чем супругу. Лишь 26% респондентов назвали жену ключевой фигурой, тогда как матерей — 31%. Такую статистику подвели эксперты для РИА Новости.

Опрос 1600 россиян показал, что самыми близкими людьми чаще всего считают матерей (27% респондентов) и мужей/жен (26%). Только 18% опрошенных назвали детей самыми близкими людьми.

При этом количество голосов, отданных отцам, бабушкам, братьям и сестрам, друзьям и подругам составило около 1-3%.

Женщины практически поровну назвали самыми близкими людьми мужей и детей (по 26%), а матерей считают 23% россиянок.

По данным приведенной статистики, у молодого поколения до 30 лет на первом месте стоит мама (34%). У россиян 30-40 лет — вторая половинка (29%). В более зрелом возрасте, в 40-50 лет, наиболее близки дети (30%). Примерно поровну тех, кто достиг 50-летнего возраста и старше, и сумел построить доверительные отношения с супругами (28%) и детьми (27%).

Сравнение аналогичных исследований 2008 и 2026 годов показало, что для женщин снизилась значимость матерей, а мужчин, наоборот, выросла. В свою очередь, представители сильного пола стали реже называть самыми близкими людьми своих детей.

Из-за того, что все больше россиян стали рожать первого ребенка в более зрелом возрасте, это объясняет тот факт, что они меньше находят опору в своих детях, как это было в 2008 году.

