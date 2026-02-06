«Скоро треснет»: в сети высмеяли новое лицо Надежды Бабкиной

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Артистка далеко не в первый раз ложится под нож. Более того, она вообще не собирается это прекращать.

Народную артистку России Надежду Бабкину в очередной раз высмеяли в Сети. Если раньше ее осуждали за отношения с Евгением Гором, который на 30 лет ее младше, то сейчас критика полилась в сторону неудачных перемен во внешности.

Активные обсуждения посыпались сразу после выступления звезды ансамбля «Русская песня» в шоу «Дуэты» вместе со своим возлюбленным. Фанаты не стесняясь осыпали артистку самой разной критикой за чрезмерное увлечение уколами красоты и пластикой.

По мнению пользователей, вместо красоты проведенные процедуры дали обратный эффект — превратили Бабкину в комичного персонажа с «раздутым» лицом, словно наливное яблочко.

«Лицо о гостевой казачки скоро треснет», — цитирует комментаторов 7Дней.ru

В свою очередь, 75-летняя артистка никогда и не скрывала, что регулярно ложится под нож хирурга. Надежда уверена, что артисты просто обязаны следить за своим внешним видом, чтобы не потерять свою аудиторию.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец Прохор Шаляпин не собирается прекращать ложиться под нож хирурга ради «вау-эффекта». В этом они с Надеждой Бабкиной точно сошлись. Артист, также как и певица, считает, что омоложение — часть его сценического амплуа.

