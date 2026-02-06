Чудо возможно: какое желание загадала бы Жасмин

Певица Жасмин обратилась бы за помощью к волшебному лебедю из сказки Пушкина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В фильме «Сказка о царе Салтане» певица будет особенно следить за одной из сестриц.

Чтобы вы загадали у волшебного лебедя из знаменитой сказки Александра Пушкина «о Царе Салтане»? Славу, деньги, любовь или путешествия в заморские страны? Заслуженная артистка России Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. ред.), к примеру, попросила бы у чудо-птицы скорейшего восстановления сломанной руки. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

«Чтобы побыстрее восстановилась моя ручка», — жалостливо произнесла артистка.

Певица рассказала, что в фильме будет особенно следить за одной из сестриц. Жасмин интересно, насколько героиня будет схожа с ней, ведь она уже имеет подобный опыт.

«Это, наверное, такая случайность, но в этом году я была сестрицей, одной из, в ледовом шоу моей любимой замечательной подруги Татьяны Навки. Можно сказать, уже был неплохой опыт. Хочу посмотреть, какая здесь будет сестрица, будет ли она на меня похожа», — игриво сказала артистка.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса Ольга Тумайкина уверена, что детям нужно читать сказки, причем не просто вслух, но и с выражением.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.