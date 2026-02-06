«Это мысли вслух»: в театре «Ленком» открылась выставка Александра Збруева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В экспозиции — 29 живописных и графических портретов.

Новую грань своего таланта показал актер Александр Збруев. В театре «Ленком» открылась выставка его живописных и графических работ. В экспозиции — 29 портретов, где запечатлены характеры и образы, оказавшие влияние на артиста. Все они создавались на протяжении многих лет, но о существовании этих произведений не знали даже самые близкие. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный уже все увидел.

В театре «Ленком» — необычный вечер. За час до начала спектакля первые зрители задерживаются перед входом в фойе и внимательно разглядывают графические портреты, написанные в модернистской стилистике, близкой к кубизму и сюрреализму.

«Театр Ленком — это лица известных актеров, которые блистали в этих стенах! Один из них — народный артист Александр Збруев, который сегодня презентовал выставку своих рисунков, на которых он изобразил лица друзей и своих знакомых», — рассказал корреспондент.

29 работ, представленные на выставке, выполнены на листах формата А-4. Автор свое творчество в шутку называет художественным хулиганством.

«Просто я брал этот лист, я не задумывался на том, будет это где-то или не будет. Просто моя рука водила. И мои эмоции передавались вот на то, что вы видите здесь. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вам это понравилось», — рассказал народный артист РСФСР Александр Збруев.

Виновник торжества в элегантном черном пиджаке сходу начал импровизировать, перестроив интервью в театральную миниатюру.

«Это то же самое, как и музыка, она не требует перевода. И вы посмотрите, насколько многослойно вот то, что делает Александр Викторович», — рассказал народный артист России Андрей Соколов.

То, что делал Александр Викторович, долгие годы лежало в столе. Пока однажды, по дороге в театр, он не показал их продавцу живописи, который, увидев в рисунках скрытые смыслы и правду жизни, посоветовал срочно делать выставку.

«Понимаете, хорошо бы сохранить вот ту истинность, которая в нас существует, которая у нас есть, настоящая, чтобы мы воспринимали любовь, как любовь. Смерть бедных людей — это как смерть. Сейчас слушайте, слезы исчезли. Их нет», — рассказал народный артист РСФСР Александр Збруев.

Палитру чувств, которые люди, встречавшиеся на жизненном пути Збруева, держали в себе, он показал с помощью карандаша и геометрических форм.

«Посмотрите, какие замечательные мысли вслух, я называю это сегодня. Это не просто живопись, а это мысли вслух, его работы, которые выставлены сегодня здесь», — заявил президент театра «Ленком» Марк Варшавер.

Збруев художником себя не считает, рисует для души и для своего самого любимого зрителя, двухлетнего внука.

«А он вырастет, и мне бы хотелось, чтобы он увидел, прочитал, что из себя представляет дед. Это я. Потому что когда я прихожу с ним пообщаться, он очень любит обниматься все время так лапкой своей. И говорит: «Деду, деду!» — рассказал народный артист РСФСР Александр Збруев.

Посмотреть рисунки и обняться с мастером пришли разные поколения актеров, для которых Александр Збруев и учитель, и друг.

«Александр Викторович всегда, вот входишь в театр, он тебя спросит, как дела, как семья, как дочь, как сын, как жена. У всех свои дела, все бегают, несутся. А вот он остановится, спросит, скажет, рад тебя видеть. Секунда, а приятно», — рассказал актер театра и кино Антон Шагин.

Сколько секунд в 65 годах — сосчитать сложно, но именно столько Александр Збруев служит родной сцене «Ленкома». Зрители театра и кино знают его хорошо, но о том, что народный артист долгие годы рисовал, не знали даже самые близкие.

«Это человек колоссальной щедрости, и творческой, и человеческой. Ну, талант. Он действительно талант во всем», - рассказал режиссер-постановщик Ильдар Гилязев.

Выставка продлится месяц, и зрители смогут познакомится с новой гранью таланта актера Александра Збруева перед спектаклем и в антракте.