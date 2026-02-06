Фото, видео: 5-tv.ru

Первые слова после освобождения, конечно же, — самым родным и близким.

Российская делегация пока воздерживается от заявлений о встречах в Абу-Даби. И это неудивительно, учитывая важность обсуждавшихся тем. Обмен пленными стал, по сути, первым за долгое время реальным итогом консультаций по Украине. Вернувшихся бойцов уже ждали российские медики. Ведь некоторым, получившим ранения еще на поле боя, необходимую помощь так и не оказывали.

Месяцы и даже годы, проведенные в украинском плену, оставили тяжелый отпечаток. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин встретил наших военнослужащих на родной земле.

— Лен, здравствуй, здравствуй!

— Здравствуй! Любимый муж! Я очень рада…

— Как у тебя дела? Расскажи, что у тебя происходит? Я обменялся!

— Поздравляю, с возвращением на Родину, с возвращением домой! Очень тебя любим, очень тебя ждем.

Всего домой вернулись 157 человек. Самолет с нашими военнослужащими приземлился на аэродроме в Подмосковье.

«На взлетной полосе группу наших бойцов ждут несколько машин реанимации и скорой помощи. Пятеро из них — с последствиями ранений, им госпитализация нужна прямо здесь, на месте. Медики к приему готовы», — рассказал корреспондент.

С нашими триколорами они аккуратно спускаются по трапу. Многие в плену провели больше года — Артур Хазаев долгие тринадцать месяцев. Вспоминать это время не хочет.

«Были места разные, где-то били, где-то нет, где-то нормальное отношение. Бывало, угрожали. Люди разные», — заявил Артур Хазаев.

В какой-то момент уже потерял веру в то, что сможет вернуться домой. Вчерашний обмен произошел внезапно. Долгих 2.5 года был в заточении у врага Тимур, и, стоя сейчас прямо на взлетной полосе аэродрома, у него только одно, самое простое желание.

«Честно сказать, в баню — смыть эту грязь, которая наскреблась за это время, забыть», — рассказал Тимур Подкрадин.

Многие уже успели созвониться с родными, сообщить главную новость. И теперь уверенно строят планы.

«Первым делом я куплю очень большой букет роз и подарю маме, потому что она переживает и ждет меня», — рассказал Александр Юрченко.

Когда его повезли на обмен, сначала подумал про очередной перевод из лагеря в лагерь, все это казалось бесконечным. Поэтому многие после пережитого, даже находясь уже на родной земле, думают о своих, которые пока остаются там.

«Чтобы все, кто там сейчас находится, остались живы. И все», — заявил Вячеслав Галимов.

В ходе обмена удалось вернуть на Родину и троих мирных жителей, которых солдаты ВСУ захватили в Курской области. Очередное возвращение произошло при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. Вероятно, в ближайшее время процесс возвращения будет продолжен.