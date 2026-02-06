«Притча о блуднице»: Ксения Алферова дала первый комментарий о разводе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса вспомнила знаменитые строки из Евангелие.

Обсуждать и осуждать какого-то человека — дело неблагодарное и неправильное, к тому же, все люди чем-то похожи друг на друга. Так актриса Ксения Алферова ответила на вопросы корреспондента 5-tv.ru о том, как она относится к словам Егора Бероева об их разводе.

Она вспомнила знаменитую притчу из Евангелие, где Христос призвал тех, «кто без греха, первым бросить камень» в блудницу.

«Спасибо, очень хорошие мне пишут какие-то слова неожиданно вдруг для меня, но просто есть такая хорошая притча в Евангелие о блуднице, которую притащили к спасителю и хотели забить камнями. А он сказал: „Кто без греха, бросьте в нее камень“. Поэтому осуждать кого-то за что-то, мне кажется, дело немножко не благодарное и неправильное, потому что каждый человек — это некая загадка, и все мы в чем-то одинаковые. Поэтому в нас часто говорит обида или злость, или боль, и мы делаем какие-то эмоциональные поступки, о которых потом можем пожалеть», — прокомментировала развод Алферова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

Актриса не спешила делиться подробностями расставания. На одни вопросы она отвечала односложно, на другие — улыбалась и молчала. Так или иначе, Ксения всем своим видом демонстрировала спокойствие и уважение к бывшему мужу, с котором состояла в браке более 20 лет. Она с пониманием отнеслась и к его словам, назвав тот поступок отчаянным.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в социальных сетях Егор Бероев впервые рассказал о разводе. Выяснилось, что пара уже четыре года не живет вместе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.