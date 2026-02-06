«Надели шубки»: звезды на красной дорожке фильма «Сказка о царе Салтане»

Все сегодня были немного или много в ожидании чуда… Ой, точнее, в предвкушении жаркого появления Лизы Моряк — из Дубая прямиком на красную дорожку! Но не привезла нам солнышка «прима» режиссера Андреасяна, да и вообще он сегодня на пару с Прилучным отрабатывал все камеры без любимой жены! Лишь от этой мысли можно околеть, что уж о погоде… Поэтому надеваем шубки, уважаемые селебрити, чтобы любопытные журналисты не подумали, что вас потряхивает от страха!

На премьере доброй фэнтези Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», и правда, встречали горы блинов, реки сбитня и кучи пирожков! Ведь, кто что не говори, а любовь к зрителю у команды фильма лежит через желудок! Тарковский бы точно обзавидовался и такого не позволил! Браво!

Что сделала с телом Тина Канделаки, почему певица Жасмин скрывает гипс, куда пропала Лиза Моряк и кто украл зрение у Прилучного, зачем Ольга Тумайкина показывает свою загадочность, для чего мать и дочь Владимира Сычева сделали губы, — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.