Культура 62
«Надели шубки»: звезды на красной дорожке фильма «Сказка о царе Салтане»
Чтобы плечики, широкие и хрупкие, избавились от меховых накидок — старославянскому напитку «Сбитень» пришлось разливать свои реки перед гостями раута.
Все сегодня были немного или много в ожидании чуда… Ой, точнее, в предвкушении жаркого появления Лизы Моряк — из Дубая прямиком на красную дорожку! Но не привезла нам солнышка «прима» режиссера Андреасяна, да и вообще он сегодня на пару с Прилучным отрабатывал все камеры без любимой жены! Лишь от этой мысли можно околеть, что уж о погоде… Поэтому надеваем шубки, уважаемые селебрити, чтобы любопытные журналисты не подумали, что вас потряхивает от страха!
На премьере доброй фэнтези Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», и правда, встречали горы блинов, реки сбитня и кучи пирожков! Ведь, кто что не говори, а любовь к зрителю у команды фильма лежит через желудок! Тарковский бы точно обзавидовался и такого не позволил! Браво!
Что сделала с телом Тина Канделаки, почему певица Жасмин скрывает гипс, куда пропала Лиза Моряк и кто украл зрение у Прилучного, зачем Ольга Тумайкина показывает свою загадочность, для чего мать и дочь Владимира Сычева сделали губы, — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.
Так, сразу! Всем, кто не знает — это режиссер Сарик Андреасян, автор «Сказки о царе Салтане»! Вообще всегда он неразлучен со своей музой, подругой, актрисой, женой и матерью его детей — Лизой Моряк. Но на данный момент она в заложниках у дубайского солнца. Именно это Сарик и пытается доказать публике! А то слишком много вопросов: «Где же главная героиня фильма?»
1/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Актриса Ольга Тумайкина была «на загадочном»… Медленно выгуливала шубу по красной дороге, еще медленнее отвечала на вопросы, но для нас было что-то вкусное в ее нерасторопности. А она просто провожала свой кино-образ Сватьи бабы Бабарихи!
2/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
И еще одна «шубка» утепляет гипс певицы Жасмин. Chanel вовсе не украшение, а способ замаскировать неприятное падение на горнолыжном курорте! Жасмин пришла на премьеру с дочкой Маргаритой, она весь вечер подбадривала маму и раздавала веселье!
3/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А эта шубка не выдержала температуры вылепленной в спортзале фигуры Тины Канделаки. Ее плечи сказали мехам: «Пошли вон, здесь мы раздаем секс и стиль!» И в чем эти обворожительные части тела не правы?
4/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А Павлу Прилучному не нужна ни шуба, ни плечи Канделаки. Только главную роль, Зепюр и ничего больше! Вы посмотрите, как сильно артисту стало жарко лишь от прикосновения и взгляда своей жены! Вообщем, Прилучный неприлично влюблен и не в силах смотреть на фотографов, да и вообще на кого-либо!
5/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Царевна Лебедь, которая потеряла на красной дороге пару перьев и Князь Гвидон, который их ободрал с платья от кутюр! Или Алиса Кот и Алексей Онежен, кому, как ближе. Кстати, актриса рассказала, как на съёмках приглашала ночью Онежена поплавать, но он давал строгий отворот-поворот. Тогда она переживала, что они не найдут общий язык. Нашли!
6/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Мамуля и дочка Владимира Сычева — яркие близняшечки в тренде. Дамы предпочитают пухлые губы и блонд. А вот Сычева это вовсе не греет, поэтому он надел теплую серую кофту, чтобы хоть кто-то в их компании источал хоть грамм человеческой простоты!
7/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Эвелина Бледанс собрала вокруг себя целый сад! Телеведущая обожает детей и не только своих, а они это чувствуют… Поэтому редко на красной дороге вы увидите ее в одиночестве. Обычно, минимум два милых ангелочка играют с ней в обнимашки прямо перед фотографами!
8/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко