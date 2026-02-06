В интересах Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военные спутники

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Запуск прошел в Архангельской области.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» доставила на целевую орбиту военные спутники в интересах Минобороны РФ. Они приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. Об этом сообщили в ведомстве.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя и выведение аппаратов на расчетную орбиту были осуществлены в штатном режиме. С ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

На кадрах показан запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Как уточнили в Минобороны, пуск был выполнен 5 февраля в 21:59по московскому времени. Его проводил боевой расчет космических войск.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на Байконур привезли все необходимое для ремонта стартовой площадки ракет «Союз». На объекте работало около 130 специалистов.

До этого в конце декабря 2025 года космические аппараты ракеты-носитель «Аист-2Т» и 50 попутными спутниками различного назначения, успешно были доставлены на целевую орбиту. Они были запущены с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.