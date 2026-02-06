Мечтавший о крахе России глава парламента Армении открестился от своих слов

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Во время встреч в Москве глава армянского парламента демонстративно выражал свою любовь к России.

Поговорить о единстве народов в Москву прилетел и председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян. Правда время он выбрал не очень удачное. На родине он сейчас стал героем очень грязного скандала, после того как на некоем закрытом мероприятии с европейскими коллегами, позволил себе говорить о разгроме России для общего блага.

Цитаты парламентария приводит армянское издание. А корреспонденту «Известий» Виталию Ханину сегодня предоставилась возможность лично спросить Симоняна о том, где же правда, когда речь идет об очень пластичной закавказской дипломатии.

Этот трудный дипломатический день в России для Алена Симоняна, председателя национального собрания Армении, начался в МИДе. После того, как он произнес дежурную речь о дружбе, его спросили за другие слова.

«Нам немного странно слышать периодические высказывания о том что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны ОДКБ. И в этом же ряду отмечу попытки подставить под сомнение нашу общую историю советского периода», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Речь идет о высказываниях, когда он например обвинял Россию в гибридной войне против Армении. Или вот как он относится к россиянам.

— Мы ведь считаем Россию братским государством? — поинтересовались у Симоняна.

— С кем у нас братское государство? У меня есть серьезные сомнения, что они действительно хорошо к нам относятся.

Из МИДа Симонян отправился в Совет Федерации, где у него спросили уже журналисты. Здесь он назвал преследования апостольской церкви борьбой с несколькими нарушителями. Посадки армянских оппозиционеров — противостоянием с криминалом. А свои высказывания несуществующими. Местное издание со ссылкой на источники пишет, что на встрече с балтийскими политиками депутат из Еревана проявлял даже больше русофобии, чем его коллеги.

А вот он же в интервью «Известиям» оправдывается — такого не говорил, на газету уже подал в суд. Правда, ни одного заседания еще не было, выигрыш не гарантирован, но апеллировать к этому уже удобно. К слову, заметьте, мы снова братья.

— Вы вот недавно заявили, процитирую, «Россия должна быть уничтожена, чтобы у стран Балтии и Армении все было хорошо». Скажите, а как понимать вот это заявление? — поинтересовался Ханин у главы парламента Армении.

— Где вы это нашли?

— Я это прочел в газете…

— На которую я подал в суд, и она проигрывает. Я такого не говорил.

— Вы не хотите краха России?

— Я не говорил такого, я подал на них в суд. Люди уважаемые, мы считаем российский народ своим братским народом.

Такая пониженная политическая ответственность, видимо, стала особенно актуальной перед скорыми парламентскими выборами. На них решится курс, которым будет дальше идти страна. Сейчас Армения в Евразийском союзе. Они получают огромные льготы. Россия поставляет газ. Росатом модернизирует АЭС. РЖД помогает с железными дорогами. Российский бизнес вложил в Армению более 4 миллиардов долларов инвестициями, и около трети всего внешнеторгового оборота армянского бюджета принадлежит как раз нашей стране.

«Предвыборная компания — она всегда острая. Но мы желаем одного. Чтобы в Армении была стабильная политическая ситуация. Потому что мы очень дорожим, ценили и ценим наши связи с армянским народом», — заявила председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

Но Пашинян и его соратники — в том числе Симонян — уже законодательно закрепили путь в Евросоюз. А это изменит буквально все.

«А вот что касается коллег из Евросоюза они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором — или с нами или с ними. Это их неизменная логика, которая лет 20 уже применяется на постсоветском пространстве. Членство в ЕАЭС несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе сотрудничества и тем более в присоединении к ЕС», — подчеркнул Лавров.

Пока Симонян пытался ответить в МИДе и российском парламенте — у армянского посольства в Москве проходил митинг в поддержку апостольской церкви и против сегодняшнего руководства страны. В Армении священников регулярно задерживают и даже сажают в тюрьму за инакомыслие. Премьер министр объявил о лишении сана каталикоса всех армян Гарегина Второго.

В тюрьму попал предприниматель и меценат Самвел Карапетян, который защищал уже отправленных под арест священнослужителей. По мнению собравшихся сегодня в Москве, давление на церковь может расколоть армянское общество. А неоднозначные заявления о России развалят долгие партнерские отношения.

«Ален Симонян — это один из ярчайших русофобов нынешней власти, который постоянно выступает с крайне острыми заявлениями. Сегодня, конечно же, когда он приехал в Москву, он пытается сглаживать углы», — отметил общественный деятель Мика Бадалян.

Сегодня Симонян сделал много миролюбивых заявлений, общий посыл которых — мы хотим быть со всеми, а не против всех. Но главный вопрос — во что эти слова превратятся, когда председатель нацсобрания вернётся в Армению, и продолжит подготовку к выборам в парламент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.