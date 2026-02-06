Русский автопром с китайским «лицом»: как изменятся цены и выбор машин

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

Русский автопром готовится к мощному рывку за счет локализации производства.

В России начнут работать совместные российско-китайские автопроизводства. Аналитик агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов в беседе с изданием URA.RU предположил, что к концу 2026 года доля отечественных брендов может превысить 50%.

Китайские технологии, российская сборка

Восстановление индустрии идет под знаком партнерства: такие проекты, как Tenet и Jeland, активно развивают площадки в Санкт-Петербурге, Калуге и Калининграде. Однако автоэксперт подчеркивает, что назвать эти машины полностью российскими пока сложно. Главная задача сейчас — выполнить условия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и начать выпускать собственные автокомпоненты.

Что будет с ценами?

Александр Климнов уверен, что ждать дешевых автомобилей не стоит. На итоговую стоимость давят налог на добавленную стоимость (НДС) и затраты на запуск заводов. При этом стоимость локальных марок будет меньше, чем у привозных аналогов.

Конец параллельного импорта и западных брендов

Эпоха параллельного импорта, который спасал рынок после ухода мировых гигантов, подходит к концу. Льготы отменены, а утильсбор будет ежегодно расти вплоть до 2030 года. Это делает «серый» ввоз невыгодным.

При этом возвращение таких брендов, как BMW или Solaris, эксперты считают маловероятным из-за запрета на поставку комплектующих.

