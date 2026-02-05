Якушев дал старт предвыборной кампании «Единой России»

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

В рамках избирательной программы ключевая задача партии — показать избирателю результаты своей работы за последние пять лет.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил о начале предвыборной кампании 2026 года. Такое заявление он сделал во время выступления на отчетно-программном форуме регионального отделения партии в Челябинске.

«Можно сказать, что сегодня здесь, в Челябинске, дан большой старт выборной кампании партии „Единая Россия“ в 2026 году», — заявил Якушев.

По его словам, главная работа партии заключается в том, чтобы показать избирателям результаты работы за последние пять лет и в ходе прямого диалога сформировать новую народную программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную думу.

«Наш новый программный документ должен быть живым, понятным, доходчивым. И, конечно же, в этом документе мы должны заложить наши мечты о будущем. Тот, кто не мечтает, тот никогда это будущее не создаст», — дополнил Якушев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки. Ежегодно объем вложений увеличивается в среднем на 150–200 миллиардов рублей, а по сравнению с 2010 годом общий объем средств вырос примерно вдвое. Ключевая часть финансирования сосредоточена в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», объем которой последовательно увеличивается.

