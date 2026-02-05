Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

Фото: © РИА Новости/Сергей Субботин

Он занимал возглавлял главкомат в период с 1997 по 2005 год.

Бывший главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России, адмирал Владимир Куроедов, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, причиной смерти адмирала стала продолжительная болезнь.

Владимир Куроедов занимал должность главнокомандующего ВМФ РФ в период с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота. После ухода со службы занимался общественной и научной деятельностью. Он возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ» и был членом нескольких академий.

