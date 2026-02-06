Пушистый репортаж: в Гренландии ездовая собака украла камеру у американских журналистов

В Гренландии ездовая собака украла камеру у американских журналистов

Корреспонденты не сразу заметили пропажу техники.

В Гренландии ездовая собака едва не сорвала съемку журналистам. Примечательно, что американским. Она украла работающую камеру и отправилась снимать репортаж от первого лица.

Получилось познавательно. Пропажу журналисты обнаружили не сразу. Им пришлось вернуться на место съемок и долго искать свою дорогостоящую технику.

