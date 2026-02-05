Патрушев: в России расширят использование агродронов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В прошлом году был собран третий по объему урожай зерновых в истории страны.

Обработкой российских полей займутся агродроны. Об этом сегодня заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в сельхозотрасли активнее будут внедрять и искусственный интеллект, но это не отменяет важных задач на предстоящие весенне-полевые работы.

«Минсельхоз и регионы утвердили структуру посевных площадей на 2026 год. Общая площадь ожидается на уровне 83 миллионов гектаров, что превышает факт 2025 года. Под урожай этого года уже было засеяно около 20 миллионов гектаров озимых культур. По оценкам специалистов, в нормальном состоянии сейчас находятся 97% посевов», — прокомментировал Патрушев.

Дмитрий Патрушев добавил, что в прошлом сезоне собрали третий по объему в истории страны урожай зерновых. А своими овощами уже полностью обеспечили внутренний рынок. По его словам, сейчас производители работают над созданием новых видов, которые смогут еще повысить рост урожайности.