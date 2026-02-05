От Ямала до Кавказа: как в России начался Год единства народов

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Гердо; 5-tv.ru

Торжественное открытие прошло с участием президента, представителей правительства, деятелей культуры, спорта и общественных организаций.

Президент официально дал старт Году единства народов нашей страны. Впереди — целый марафон программ, посвященный традициям и культуре разных регионов страны. Корреспондент «Известий» Николай Иванов уже знает, что нас ждет.

Здесь вся Россия: от ярких образов захватывает дух. Мастер-классы по танцам заставляют отложить микрофон в сторону. Страна — как одна семья. В национальном центре «Россия» президент Владимир Путин дает старт Году единства народов.

«Чувство удивления и восторга. Удивления от этого многообразия и восторга от того, что мы все вместе. Нелишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы. В том числе и русские как нация, как народ. Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов», — заявил глава государства.

А потом в Россию постепенно вошли десятки народов.

«Но вот что важно и интересно, складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию», — отметил Владимир Путин.

Именно это уважение помогало дать отпор любым захватчикам во все времена. Наполеон, Гитлер. Так происходит и сегодня.

«Наши бойцы, наши герои на линии фронта в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат», — сказал президент России.

В национальном центре «Россия» — открытые диалоги с героями России, музыкантами, чиновниками, спортсменами — как возможность передать опыт.

«Спорт объединяет людей, и это очень здорово, потому что спортом стали заниматься очень много спортсменов, детей, подростков, и спорт развивается не только в Москве, но и в уголках нашей страны», — рассказала гимнастка, член сборной команды России, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина.

С национальным колоритом участники марафона знакомят первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову. Они сегодня — дегустаторы блинов. Блины непростые.

У каждого народа — не только своя кухня, орнаменты, костюмы, но и сказки: именно в национальном центре «Россия» их собрали вместе. В одном пространстве.

«Именно здесь можно попытаться понять загадочную русскую душу. Книга сказок — это путешествие по регионам России. Можно почувствовать себя Иваном-Царевичем. Прикоснуться к быту: вот крайний север. Ледокол, на нем выращивают огурцы. И послушать, как звучит Ямал», — рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Можно ли говорить, что народы России — это богатство страны?» — уточнил корреспондент «Известий».

«Это не просто богатство страны, это золото, это бриллианты, это все то, что у нас лучшее», — ответила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

У нас в стране — 270 языков. Самобытные традиции. Древние легенды и обычаи. Но ценности у нас общие. И это объединяет.

«Год единства народов России объявляю открытым! Поздравляю вас! Удачи», — сказал Владимир Путин.

