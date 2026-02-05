«Получала одобрение от нее»: Кристен Стюарт преследует призрак принцессы Дианы

Фото: Кадр из х/ф «Спенсер», реж.: Пабло Ларраин, 2021г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса пыталась отказаться от роли погибшей представительницы британской монархии.

Актриса Кристен Стюарт до сих пор чувствует присутствие принцессы Дианы в своей жизни и не может сдержать слез при упоминании о ней спустя годы после выхода фильма «Спенсер». Об этом сообщает издание The West Australian.

По словам 35-летней знаменитости, она ощущает себя буквально «преследуемой» образом трагически погибшей представительницы британской монархии. Стюарт подчеркнула, что поездки по Лондону или Парижу, где в 1997 году случилась смертельная авария, вызывают у нее бурю эмоций. Они заставляют постоянно вспоминать о любви, которую Диана дарила миру.

Актриса вспомнила, как изначально пыталась отказаться от роли, считая выбор режиссера Пабло Ларраина безумным из-за их внешних различий.

«Я сказала Пабло, что он сумасшедший и ему стоит нанять кого-то другого, но он отказался это принимать», — поделилась Стюарт историей создания картины.

Она переживала из-за разного цвета глаз и типажа. Однако постановщик настаивал, что важна не внешность, а передача духа персонажа.

Во время работы над проектом Кристен чувствовала себя «пустой оболочкой». Это помогало ей лучше понять состояние Дианы, запертой в роскошном замке-тюрьме Сандрингем в период разрыва с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III).

Стюарт также призналась, что во время съемочного процесса с ней случались странные вещи, которые она называет паранормальными.

«Я чувствовала спонтанные, пугающие духовные ощущения. Были моменты, когда я как будто получала одобрение от нее», — рассказывала актриса.

Она настолько глубоко погрузилась в образ, что иногда забывала о смерти своей героини в реальной жизни. По признанию Кристен, каждое возвращение к реальности и осознание того, что леди Ди больше нет, наносило ей глубокие душевные раны. Это буквально «уничтожало» ее каждый день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.