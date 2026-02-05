«Это бриллианты»: Татьяна Голикова о народах России

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Сорокин; 5-tv.ru

Каждый из народов страны уникален и самобытен.

Народы России — это не просто богатство страны, а бриллианты. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке «Книга сказок» в рамках марафона «Россия — семья семей» в Национальном центре «Россия». Мероприятие приурочено к открытию Года единства народов России.

«Это не просто богатство страны, это золото, это бриллианты, это все то, что у нас лучшее», — заявила Голикова.

В марафоне «Россия — семья семей» участвуют порядка четырех тысяч молодых людей, представляющих более 190 народов России, а также иностранные гости. Программа мероприятия включает в себя лекции, мастер-классы, выставки и кинопоказы с участием государственных деятелей, Героев России, известных спортсменов и представителей культуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.

