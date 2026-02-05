Швырнувшего ребенка об пол в Шереметьево мужчину приговорили к принудительному лечению

Швырнувшего ребенка об пол в Шереметьево приговорили к принудительному лечению

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инцидент произошел 23 июня 2025 года.

Химкинский суд Подмосковья признал Владимира Витюкова, который бросил ребенка об пол в московском аэропорту Шереметьево, виновным в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Мужчине назначено наказание в виде принудительного лечения. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Вопиющий инцидент произошел накануне, 23 июня, в людном месте в Шереметьево, где родители ребенка и еще десятки человек ждали багаж. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Витюков схватил двухлетнего ребенка и с силой бросил его на пол с высоты своего роста. Люди, стоявшие рядом, немедленно вызвали полицию и скорую помощь. В результате падения ребенок получил перелом позвоночника и свода черепа.

Позже стало известно, что Владимир Витюков находился под воздействием наркотических веществ. Это подтвердило медицинское освидетельствование, проведенное после его задержания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавшего в Шереметьево двухлетнего мальчика выписали из больницы.

