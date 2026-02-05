Путин рассказал, почему бойцы СВО называют друг друга «братьями»

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российский народ во все времена сплачивался перед лицом угрозы.

Обращение «брат», которое бойцы специальной военной операции употребляют по отношению друг к другу, подчеркивает непобедимое единство России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия Года единства народов России.

Российский лидер отметил, что этносы, населяющие территорию нашей страны, всегда проявляли солидарность и сплоченность — так было еще во времена наступления армий Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

Путин отметил, что тогда на Россию нападали разноплеменные войска, объединенные жаждой наживы, стремлением отнимать и разрушать.

«А нас объединяло стремление все сохранить: нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции», — подчеркнул президент.

Именно такое единство — самое мощное и самое сильное, сказал глава государства. И сегодня российские герои в зоне СВО обращаются друг к другу «брат», несмотря на разное этническое происхождение и разницу в религии.

