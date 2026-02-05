Производство зерна в РФ намерены увеличить до 170 миллионов тонн к 2030 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

На эти цели в 2026 году будет направлено более 542 миллиардов рублей поддержки.

Повышение урожайности, сохранение плодородия почв и внедрение отечественных селекционных достижений стали ключевыми темами совещания вице-премьера Дмитрия Патрушева. Встреча была посвящена развитию растениеводства на ближайшую пятилетку, а главной задачей отрасли названо наращивание производства продукции для внутреннего и внешнего рынков к 2030 году.

«С учетом урожая в новых регионах мы получили третий в истории объем зерновых — порядка 142 миллионов тонн. Свыше 93 миллионов тонн из них приходится на пшеницу», — подвел итоги вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что семь лет подряд сборы зерна в стране превышают 120 миллионов тонн.

Для достижения целевого показателя в 170 миллионов тонн зерна к 2030 году государство обеспечивает масштабную поддержку АПК. В текущем году объем финансирования превысит 542 миллиарда рублей. Средства будут направлены на четыре профильные госпрограммы, агрострахование, новые льготные кредиты и помощь аграриям в проведении сезонных работ.

По словам Патрушева, в 2025 году производство растениеводческой продукции выросло на девять процентов, а под урожай 2026 года уже засеяно около 20 миллионов гектаров озимых, 97% из которых находятся в хорошем состоянии. Общая посевная площадь в этом году ожидается на уровне 83 миллионов гектаров.

