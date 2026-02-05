Россия вернула 157 военнослужащих и троих гражданских из украинского плена
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США.
Российская сторона вернула на родину 157 своих военнослужащих, находившихся в украинском плену. Взамен были переданы 157 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Обмен состоялся 5 февраля с территории, подконтрольной Киеву.
«Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — сообщили в Минобороны РФ.
В настоящее время все освобожденные россияне находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
В организации возвращения российских военнослужащих ключевую гуманитарную роль сыграли посредники — Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. После первичной помощи все россияне будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.