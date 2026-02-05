Семь километров льда: у берегов Крыма обнаружили «черноморский айсберг»

В Черном море обнаружено ледовое образование длиной около семи километров

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Подгорный; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Редкое для региона явление возникло на мелководье после резкого похолодания.

Ученые раскрыли секрет редкой природной аномалии, которую нашли в Черном море. Рядом с Крымским полуостровом, где сейчас на улице плюс 10 градусов, дрейфует гигантский айсберг.

Это не просто глыба льда, отколовшаяся от ледника, а целое ледовое поле протяженностью семь километров. Оно образовалось непосредственно в море. Феномен уже окрестили «Черноморским айсбергом».

Как объяснили ученые, айсберг образовался на мелководье. В период резкого похолодания вода начала замерзать. Сильный ветер согнал куски льда в единое поле, которое затем прибило к берегу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую угрозу таит в себе перемещение гигантского ледника Туэйтса, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании. Ледник способен спровоцировать климатическую катастрофу на Земле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX