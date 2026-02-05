Контроль завершен: что означает окончание действия ДСНВ

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Впервые за полвека между Россией и США не действует ни одного соглашения, ограничивающего использование и хранение стратегических ядерных вооружений.

Уже сегодня арсенал, которым могут пользоваться США, пополнился оружием, которое может уничтожить все человечество. Свою силу утратил последний международный договор, который хоть как-то ограничивал американцев в правах использовать и хранить ядерные боеголовки. Так называемый СНВ-3 (Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Международных соглашений в этой сфере больше не осталось.

И хотя из Москвы звучало конкретное предложение продлить действие лимитов, Вашингтон красноречиво промолчал. Корреспондент «Известий» Денис Кулага о том, чем это может обернуться.

Последняя редакция ключевого договора между Россией и США о сокращении стратегических вооружений представляет собой два десятка страниц основного текста и более ста — приложений. В 2010 году этот документ детально регулировал ядерный баланс. Сегодня, впервые за полвека, мир вступил в эру стратегической нестабильности: две крупнейшие ядерные державы лишились последнего правового механизма, сдерживавшего гонку вооружений.

«Начнется новая гонка вооружений, и мы будем удваивать количество ядерных боеголовок. Кроме того, может удвоиться и число стран, обладающих ядерным оружием. Мы знаем, что 73% населения Южной Кореи хотят, чтобы у страны было собственное ядерное оружие. А в Японии (премьер-министр Японии Санаэ — Прим. ред.) Такаити заявила, что отказывается от трех неядерных принципов», — заявил профессор истории из США Питер Кузник.

Россия сделала шаг навстречу осенью 2025 года. Тогда президент России Владимир Путин предложил продлить действующие ограничения еще на год. Этот временный мост дал бы дипломатам шанс начать сложные переговоры о будущем.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, чтобы обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем, достаточно турбулентном этапе, сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — сказал глава государства.

США так ничего и не ответили. Более того, по некоторым данным, они считают договор бесполезным. Хотя сами западные эксперты называют эти аргументы беспочвенными.

«Разведка может сказать вам, что вы думаете, что есть у другой стороны, но договоры говорят вам, что ей разрешено иметь. Они хотели бы видеть в договоре Китай, несмотря на то что у Китая гораздо меньший ядерный арсенал. Они хотят связать его обязательствами, потому что Россия и Китай довольно близки», — заявил политолог Марк Лоу.

В итоге сам договор СНВ прежде не позволял Штатам наращивать свои силы, чтобы сократить разницу в количестве и нарастить арсенал противоракетной обороны, так называемого «золотого купола». В конечном итоге МИД России констатировал свершившийся факт.

«Стороны больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов. При этом Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», — заявили в МИД России.

«Владимир Путин пытался нас об этом предупредить еще в 2016 году. Он говорил американским журналистам: послушайте, этот выход из Договора заставит нас создавать оружие, которое мы на самом деле не хотим создавать, но у нас не будет выбора», — отметил военный аналитик и экс-разведчик США Скотт Риттер.

В XXI веке США уже четырежды в одностороннем порядке выходили из стратегических договоров: из последнего — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и об обычных вооруженных силах в Европе. В то же время, пока Пентагон проводит закрытые совещания о «мире после ДСНВ», пока американское руководство публично говорит о готовности к диалогу.

«Самая большая угроза мировой безопасности — это когда у множества стран есть ядерное оружие. Поэтому президент заявил: у Ирана не будет ядерного оружия. Мы будем работать с Китаем, Россией и любой другой страной — будь то наши друзья или те, с кем у нас более конкурентные отношения — чтобы сократить общее количество ядерного оружия в мире», — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Парадокс, но эта риторика, как и снятие ограничений, может ударить и по самим США. Как отмечают западные издания, Европа, почувствовав уязвимость, начинает обсуждать создание собственного «ядерного зонтика» — о чем заявлял, например, экс-канцлер Германии Олаф Шольц. Получается, отказ от договора может привести к многополярной ядерной анархии, где стабильность сменится хаотичной и крайне опасной конкуренцией нескольких держав. Чего, как минимум, наша страна допустить не хочет.