Искусство на линии фронта: балерина станцевала для бойцов группировки «Запад»

Фото, видео: 5-tv.ru

Дарья Захаренкова, ранее выступавшая за рубежом, дала концерт для российских военнослужащих в зоне боевых действий.

Бойцы группировки «Запад» накануне слушали не канонаду, а бессмертную музыку Чайковского. К ним в гости из Петербурга приехала прима-балерина Дарья Захаренкова. Она исполнила партии знаменитого балета «Щелкунчик».

Подразделения, где выступала Дарья, сейчас сражаются в районе Красного Лимана. И, похоже, концерт вдохновил военнослужащих. Как звучит музыкальная классика в фронтовых условиях — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Редкая для климата ЛНР поземка заносит дороги. Почва промерзла на глубину до 40 сантиметров. Но это плюс для нашей тяжелой техники: танки группировки «Запад» идут на свои позиции, не боясь увязнуть в липкой донбасской глине.

Под Красным Лиманом воюет полк «Башкортостан» 25-й армии. На танках «Прорыв», которым дроны ВСУ, говорит командир, как слону дробина.

«Расстояние было около 10 километров, мы выпустили пять-шесть боеприпасов, и по нам прилетел FPV-дрон. У нас стоит РЭБ, но дрон был на оптоволокне, и РЭБ не сработал. Нам особого вреда он не нанес, помог «мангал», — сказал командир танка Т-90 «Прорыв» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Калач».

А наши беспилотчики успешно жгут технику врага и его личный состав в Красном Лимане. Часть городских кварталов уже зачищена от ВСУ.

Какой бы технологичной ни становилась война, ее результат по-прежнему мерит шагами солдат: штурмовик или пехотинец. Прорываясь и закрепляясь, несмотря на господство роботов в воздухе. И это неизменно веками, как древний принцип шахмат. Где без контроля центра доски, то есть физического владения территорией, почти нельзя добиться победы.

При этом территория противника прореживается ракетами реактивщиков систем «Град». Одна такая машинка может сорвать наступление целой роты.

«Малыми группами получается, мы дали им зайти на точку. Этот квадрат мы накрыли, и после объективного контроля увидели, что цель поражена, противник уничтожен», — сказал командир взвода управления РСЗО «Град» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Була».

Парни воюют круглосуточно, без праздников и выходных. И когда есть минуты отдыха, к ним бывает приезжают артисты. Но вот чтоб такие! Даже не сразу верится, что это происходит реально.

Но петербургская солистка-балерина Дарья Захаренкова уже не в первый раз дает концерты бойцам на фронте. Вместе с Мариинским театром танцевала в Италии, теперь считает своим долгом танцевать и в зоне СВО.

«Через танец я стараюсь наполнить сердца бойцов любовью. Чтобы их сердца на фронте не черствели», — сказала солистка театра «Молодой балет» Дарья Захаренкова.

А любовь — мощнейшая мотивация. Как известно, без любви к семье и к своей Родине по-настоящему больших побед на фронте не бывает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.