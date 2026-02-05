Спортзал и ужин: девушка обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика о днях перед трагедией

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

Тело Павла Тифитулина было найдено в ночь на 3 февраля в замерзшем водоеме в Ленобласти.

До самого задержания девушка подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла Тифитулина не знала, что ее близкий человек может быть причастен к преступлению. Вечер, когда пропал мальчик, пара провела как обычно. Сходили в спортзал, поужинали в ресторане, купили продукты в «Ленте» и поехали домой. Об этом женщина рассказала в беседе с на 5-tv.ru.

Что произошло

Тело 9-летнего Павла было найдено в ночь на 3 февраля в замерзшем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ребенок пропал 30 января. Он вышел гулять в поселке Горелово.

После чего камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик разговаривает с мужчиной у гипермаркета на Таллинском шоссе и садится в белый автомобиль. После этого его больше никто не видел.

Поисковая операция продолжалась несколько дней. В ней участвовали экстренные службы и волонтеры. Именно добровольцы обнаружили подо льдом сначала детский рюкзак, а затем и тело мальчика. По предварительным данным, перед тем как утопить ребенка, его связали — руки и голова были замотаны скотчем.

Подозреваемого — 38-летнего Петра Жилкина — задержали 2 февраля в Псковской области. На допросе он признался в убийстве. Он заявил, что пошел на преступление из-за «шантажa» со стороны ребенка. Эти показания сейчас проверяются следствием.

Спортзал, ужин, магазин

Девушка Жилкина сообщила, что познакомилась с ним в ноябре прошлого года. Они не жили вместе, но состояли в романтических отношениях и регулярно виделись. По ее словам, вечер 30 января прошел для нее абсолютно обычно.

«Он (Жилкин. — Прим. ред.) знал, что у меня были выходные. Он говорил, что 30-го (января. — Прим. ред.) в пятницу пораньше освободиться, затусим. Но в итоге он куда-то пропал. Нету-нету, я ему пишу без ответа, вот только в восемь вечера он ответил, что он едет на спорт. Это было довольно странно», — рассказала она.

Девушка поделилась, что затем в тот день они вместе сходили в спортзал, посл6е поехали ужинать, заехали в магазин и вернулись домой. По ее словам, мужчина вел себя спокойно и ничем не отличался от привычного поведения.

«Он подвозил попрошайку»

Утром 31 января она уехала на работу, а мужчина остался дома спать. После этого он стал выходить на связь реже. Спустя некоторое время он написал, что находится «в федералке». Женщина пояснила, что тогда решила, что его уже задержали.

«Я говорю, боже мой, что случилось? Мы не созванивались, в переписке все есть. Он говорит, я подвозил попрошайку, и он пропал. Я говорю: ну держись. Я подумала, что он в тюрьме уже сидит, что его поймали. Говорю, не заболей там ничем. Я второго (февраля — Прим. ред.) только полезла в эти новости, увидела, что попрошайка — это вообще-то ребенок. Я даже в шоке, что дети могут быть попрошайками. Я думала, как бы взрослый там обычный», — поделилась она.

По словам женщины, только после того как она увидела новости, где говорилось о пропавшем мальчике, она поняла, что ситуация гораздо серьезнее. Однако даже тогда она не верила в причастность своего знакомого к преступлению. Злоумышленник не просил у нее алиби.

Знаком с ее детьми

Женщина также рассказала, что у нее двое детей — сын 11 лет и дочь 7 лет. Жилкин был с ними знаком. По ее словам, за все время общения она не замечала с его стороны какого-либо нездорового интереса к детям.

«Не сказала бы, что он хотел со мной общаться только в компании детей. Такого нет. Он спокойный, типа, давай их там дадим, пусть они бесятся в какой-нибудь комнате развлечения, пойдем с тобой вдвоем. Идем вдвоем, он меня за руку держит, меня целует, со мной там планы какие-то строит. То есть, вот вообще никак не было такого», —вспомнила она.

По поводу найденной на компьютере у подозреваемого детской порнографии, женщина ничего сказать не смогла. Она файлы не видела, так как его вещи не трогала. Интим в их отношениях появился не так давно. Однако он был регулярным.

«Я не верила три дня»

Осознание произошедшего, по ее словам, пришло только после появления видео с признанием подозреваемого. Женщина отметила, что до сих пор не может объяснить, как человек, с которым она проводила время, оказался способен на жестокое преступление. С учетом того, что никаких странностей в его поведение замечено не было.

«Я, к сожалению, ничего не знала вообще, я просто в ужасе. Я не верила три дня вообще, пока я не увидела видео, где вот сам признается», — сказала она.

Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют показания обвиняемого.

