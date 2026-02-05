Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Нападавший сломал дверь, но на его пути встала воспитатель.

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщил глава города Дмитрий Дьяченко в своем Telegram-канале.

Агрессор пытался проломить дверь, но его остановила воспитатель дошкольного учреждения — Лия Наильевна Галеева.

«Первой на пути злоумышленника оказалась воспитатель Лия Наильевна Галеева. Не растерявшись, женщина сумела удержать нарушителя до прибытия спасателей и правоохранителей», — написал Дьяченко.

Глава Бугуруслана добавил, что опасность была нейтрализована благодаря решительным действиям сотрудников детского сада и оперативному реагированию экстренных служб. Пострадавших в ходе инцидента нет. Дьяченко выразил благодарность всем, кто участвовал, за быструю реакцию. Ситуация находится на контроле, добавил он.

