ВС России ударили по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ

Также армия РФ поразила места сборки украинских беспилотников.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА. — Прим. ред.), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российской армией были поражены места сборки, хранения и запуска БПЛА, а также нанесены удары на склады боеприпасов и пункты временной дислокации как украинских вооруженных формирований, так и иностранных наемников в 148 регионах, уточнили в Минобороны.

Были уничтожены и формирования механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 280 боевиков, добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные освободили Староукраинку и Степановку в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике, соответсвенно.

