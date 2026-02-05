«Очень переживаю»: Тарасов о будущих женихах своих дочерей

Фото, видео: www.globallookpress.com/ FC Lokomotiv; 5-tv.ru

Ева еще ходит в детский сад, а Милана учится в первом классе. Но футболист уже переживает, что в будущем они влюбятся и покинут отчий дом.

Футболист Дмитрий Тарасов переживает о том, что его дочери однажды вырастут и уйдут строить свои семьи. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Первая».

Маленькая Ева пока только ходит в детский сад, а Милана — первоклассница, однако футболист с тревогой представляет тот момент, когда они вылетят из семейного гнезда и будут строить свою собственную жизнь.

«Я очень переживаю за дочек, переживаю, когда они уже перейдут в этот осознанный возраст <…> Мне прям вообще не по себе <…> От этого мне, как отцу, очень грустно», — признался спортсмен.

Тарасов подчеркнул, что отдает воспитанию дочерей всего себя. Он желает им только счастья и хочет, чтобы они были любимы так же сильно, как любимы отцом. Футболист отметил, что не делает различия между четырьмя своими детьми, даря тепло и заботу им всем.

Супруги Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко воспитывают дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.

