«Не вяжется»: Лавров о несоответствии действий США заявлениям о сотрудничестве с РФ

В принятом Вашингтоном документе по Кубе политику России называют «враждебной и злонамеренной».

Определенные действия США не слишком соответствуют заявлениям о возможном экономическом сотрудничестве с Москвой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

«Совсем недавно был принят документ по Кубе. И там было сказано, что объявляется чрезвычайное положение в связи с той угрозой, которую Куба создает для интересов США в Карибском бассейне, в том числе благодаря враждебной и злонамеренной политике России», — заявил он.

Глава дипведомства отметил, что это высказывание не вяжется с представлениями о светлом российско-американском будущем в экономике и инвестициях, а также подчеркнул, что Вашингтон запрещает другим странам покупать нефть и сжижений природный газ у России.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с кубинским коллегой Бруно Родригесом обещал, что Россия будет поддерживать Кубу, у которой обостряются отношения с Вашингтоном.

